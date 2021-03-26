Гранты на реализацию своих проектов получат 13 заповедников России

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Всемирный фонд дикой природы (WWF) России определил 13 победителей "Конкурса парков" среди проектов, разработанных сотрудниками особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Реализация проектов позволит, в частности, создать искусственные платформы для гнезд птиц, водопои на солнечных батареях и провести учет зубров с помощью беспилотников, сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда в пятницу.

"В преддверии "Часа Земли" жюри "Конкурса парков" выбрало 13 лучших природоохранных проектов, разработанных сотрудниками российских ООПТ. Каждый из них получит средства на реализацию своих идей, которые выходили за рамки привычной работы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что победители выбраны в пяти направлениях конкурса: сохранение редких видов животных, сохранение ключевых экосистем и местообитаний, экопросвещение и экотуризм, инновационные подходы в сохранении редких видов животных и адаптация к изменению климата. Благодаря конкурсу появятся новые экотропы, построят искусственные платформы для гнезд хищных птиц, с помощью беспилотников проведут учет зубров, а для лошадей Пржевальского и сайгаков создадут водопои, некоторые из них будут на солнечных батареях.

Размер грантов в зависимости от проектов составил от 290 тыс. до 800 тыс. рублей. Всего в адрес WWF России было прислано рекордное для этого конкурса количество заявок - 91.

"Конкурс в этом году получился массовым, и нас особенно порадовало большое количество хороших идей. Подготовка заявки - это важный шаг к реализации проекта, но некоторым участникам важно научиться грамотно излагать свои идеи и здраво оценивать возможность их осуществления", - отметил директор Фонда Дмитрий Горшков.