Болгария выдала России двух граждан РФ, обвиняемых в убийстве и бандитизме

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Болгария выдала России двоих россиян, обвиняемых в убийстве и бандитизме. Об этом ТАСС в пятницу сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сегодня в Софии сотрудникам Национального центрального бюро Интерпола МВД России и ФСИН России болгарскими коллегами переданы обвиняемый в убийстве и бандитизме Владислав Мухин и осужденный за особо тяжкие преступления Андрей Данилов", - сказала она.

По словам Волк, Владислав Мухин с криминальным прозвищем Муха был активным участником организованной группы, известной под названием "Перваки". Группа действовала с конца 1980-х годов на территории Казани. На основании запроса МВД Татарстана он разыскивался по обвинению в убийстве в 1998 году лидера организованной группы "Калуга" Татарова (Янис) и бандитизме. "С целью избежать уголовной ответственности он скрылся от правоохранительных органов. В результате оперативных мероприятий было установлено, что он покинул Россию. Мухина объявили в розыск по каналам Интерпола, и в августе 2020 года задержали на территории Болгарии", - добавила представитель МВД.

По данным представителя МВД, Андрей Данилов был ранее осужден за убийства, а также за незаконные приобретение и ношение оружия. По предварительным данным, в начале 2000-х годов в Череповце по заказу бизнесмена он попытался убить местную предпринимательницу, которой тот задолжал крупную сумму денег. Данилов пытался войти в квартиру женщины, но она успела нажать тревожную кнопку, по сигналу которой прибыли сотрудники частного охранного предприятия. "После этого он открыл стрельбу, застрелив одного из сотрудников ЧОП. Женщина и второй охранник были ранены", - добавила Волк. Данилову удалось скрыться, он был заочно приговорен к 19 годам лишения свободы, его объявили в розыск по каналам Интерпола. В июле 2020 года он был задержан в Болгарии.