В Ингушетии вице-премьер, министр образования и родители старшеклассников сдали ЕГЭ

МАГАС, 26 марта. /ТАСС/. Всероссийская акция "Единый день сдачи ЕГЭ родителями" прошла в Ингушетии. В ней приняли участие 30 родителей учащихся старших классов школ региона, а также вице-премьер республики Марьям Амриева и министр образования Эсет Бокова, говорится в сообщении пресс-службы Минобрнауки региона.

"В школе Назрани прошла Всероссийская акция "Единый день сдачи ЕГЭ родителями". Вместе с 30 родителями в мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Ингушетии Марьям Амриева, а также министр образования и науки региона Эсет Бокова", - говорится в сообщении.

Как сообщается, участники акции получили представление о том, как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка в аудиториях, как выглядят рабочие места участников ЕГЭ, каким образом происходит печать и сканирование контрольных измерительных материалов в пункте проведения экзамена.

"Честно признаюсь, я волновалась, но могу с уверенностью отметить, что сдать ЕГЭ - по силам каждому ученику. От школьника требуется приложить максимум усилий для углубленного изучения предмета. Уверена, при должной подготовке к экзамену результаты будут высокими", - передает пресс-служба слова Амриевой.

Все происходящее на экзамене, как и положено на ЕГЭ, фиксировали видеокамеры. Пробный экзамен состоял из нескольких заданий, аналогичных тем, что будут на ЕГЭ, и сочинения по предложенному тексту. "Думаю, родитель, который сам сдал экзамен, сможет объяснить своему ребенку всю важность подготовки к работе и психологически настроить к предстоящим экзаменам", - приводит пресс-служба слова министра.

Впервые акция "Единый день сдачи ЕГЭ родителями" прошла 7 февраля 2017 года. В тот день к ней присоединились более 3 тыс. родителей из 50 регионов. Поскольку она была позитивно воспринята участниками, было решено сделать мероприятие ежегодным.