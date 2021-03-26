Гинцбург: случаи заражения коронавирусом у получивших две дозы "Спутника V" единичны

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Случаи заражения коронавирусом среди привившихся двумя компонентами вакцины "Спутник V" единичны. Они фиксируются в течение трех недель после второй прививки, когда еще не полностью выработан иммунитет, заявил в пятницу журналистам директор разработавшего препарат Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"В ходе поствакцинального наблюдения мы отмечаем редкие случаи заболевания коронавирусной инфекцией у граждан, прошедших вакцинацию только первым компонентом вакцины, и единичные случаи у прошедших вакцинацию двумя компонентами, у которых после второй инъекции не завершен 21-дневный период выработки иммунитета", - сказал он.

Гинцбург отметил, что человек считается вакцинированным и защищенным от коронавируса только через три недели после введения второго компонента вакцинного препарата. "Наши наблюдения показывают, что у молодых иммунитет, как правило, формируется быстрее, у старшей возрастной группы, особенно старше 60 лет, это может занимать больше времени", - добавил ученый.

Он также призвал всех, кто привился от COVID-19, не пренебрегать индивидуальными мерами защиты: продолжать носить маски, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию, особенно в период между введением первой и второй дозы, а также в течение трех недель после второй прививки. "Это позволит организму сформировать надежную защиту от возбудителя, которая составляет почти 92%. И это особенно важно для лиц старше 60 лет - у них риск тяжелого течения заболевания и осложнений, как мы видим на практике, особенно высок. И именно для них надежная иммунная защита от COVID-19 с помощью вакцинации наиболее важна", - заключил он.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировали 4,5 млн случаев заражения, выздоровели 4,1 млн человек, умерли 97 017. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.