Путин пожелал успеха в поступлении в Гнесинку девушке, спевшей ему песню в народном стиле

НОВО-ОГАРЕВО, 26 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пожелал в пятницу успеха в поступлении в Музыкальное училище имени Гнесиных девятикласснице Елизавете Долженковой из Благовещенска, которая ранее по просьбе главы государства исполнила песню "Умывает красно солнышко".

История с исполнением песни произошла в ноябре прошлого года, когда Путин по видеосвязи пообщался с участниками проходившего в "Артеке" финала конкурса "Большая перемена". 15-летняя Долженкова тогда рассказала главе государстве о своем творчестве по направлению народной музыки и по просьбе президента спела одну из песен, после чего Путин признался, что, если бы был рядом, он бы ее обнял и расцеловал.

В заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" девушка принимала участие очно, сидя в одном зале с президентом в Ново-Огареве. "Вы пели, по-моему? Точно. Все, я вспомнил. Здорово! И пели очень хорошо, и выбрали хорошую песню", - сказал президент. Во время беседы Елизавета рассказала, что в этом году она собирается поступать в Музыкальное училище имени Гнесиных (является частью Российской академии музыки имени Гнесиных) и надеется, что удача будет на ее стороне.

"Я тоже надеюсь", - сказал Путин и, рассмеявшись, добавил: "Министр [культуры Ольга] Любимова слышит нас? Мы надеемся [на успешное поступление Елизаветы]".

Девушка рассказала также о поступивших ей предложениях, в том числе о съемке клипа на песню "Умывает красно солнышко", которую она пела во время видеоконференции с участием президента, и об участии в новогоднем голубом огоньке вместе с Надеждой Кадышевой и ансамблем "Золотое кольцо". "Очень хороший коллектив, - отметил, в свою очередь, Путин. - Так они с душой это все делают, очень красиво, талантливо, на высоком уровне очень!"

Долженкова призналась, что слова президента о готовности ее обнять за пение придали ей энергии и стремления двигаться вперед и развиваться. "Я знаю, что мое будущее - это русская народная песня, это русская культура, и я горжусь тем, что моя Родина - Россия, и что в своем творчестве я воспеваю страну, которую люблю", - сказала школьница. "Очень здорово", - отреагировал Путин. "Действительно у меня такой порыв был - вас обнять, но я робею, вы-то уже большая, взрослая девушка. Поэтому я хочу просто пожелать вам успеха от души, искренне. Надеюсь, у вас все будет с поступлением хорошо", - сказал президент. Он выразил надежду, что все творческие предложения, которые поступают юной певице, будут реализованы. "Хочу поблагодарить теперь и тех, кто эти предложения вам сделал. Я посмотрю, чем это закончится", - заключил глава государства.