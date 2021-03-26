В Краснодаре установили мемориальную доску в честь героя России летчика Палагина

КРАСНОДАР, 26 марта. /ТАСС/. Мемориальную доску в честь военного летчика Сергея Палагина установили на фасаде дома, где он жил, в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города в пятницу.

"Мемориальную доску в честь Героя России, военного летчика Сергея Палагина установили на фасаде дома по ул. им. Карякина, 19, где он жил в последние годы", - говорится в сообщении.

Как написал глава города Евгений Первышов в своем Telegram-канале, в расположенной рядом школе также будет установлен бюст героя, учебному заведению присвоят его имя, "чтобы о нем знали и помнили подрастающие поколения краснодарцев".

По словам вдовы героя Ирины Палагиной, при жизни летчик посещал учебные заведения и рассказывал школьникам и студентам о подвигах простых людей.

"Ему было всего 52, он прошел несколько войн, участвовал в антитеррористических операциях, несколько раз смотрел смерти в глаза и уходил от нее. Но не смог справиться с коронавирусом", - сказала в ходе церемонии открытия председатель городской думы Краснодара Вера Галушко.

Сергей Палагин - военный летчик, участник боевых действий в горячих точках, в том числе, Чечне, Дагестане, Южной Осетии. В 2004 году указом президента России ему было присвоено звание героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе. Он также награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, тремя орденами Мужества, орденом "За военные заслуги", медалями "За отвагу" и "За боевые заслуги".