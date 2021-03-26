Книгу "Герои экрана" представили на ярмарке non-fiction

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Книга "Герои экрана" о вехах в истории отечественного телевидения представлена в пятницу на ярмарке non-fiction. Издание подготовил Благотворительный фонд "Герои экрана" им. Владислава Листьева при участии агентства ТАСС.

Часть средств от продажи будет перечислена в фонд на поддержку ветеранов ТВ. "Мы долго выбирали жанр книги, остановились на личных историях в жанре интервью. Проект объединяет истории 33 героев, среди которых Владимир Познер, Игорь Кириллов, Калерия Кислова, Яна Чурикова, Валдис Пельш, Игорь Угольников и многие другие. Мы старались выбрать тех, кто дал многое телевидению и сформировал образ человека, который представляет телевидение", - рассказал Рафаил Мансуров, руководитель проектов компании "Красный квадрат".

По его словам, книга состоит из трех частей: историй и интервью героев, их жизненных принципов и этапов развития телевидения, ТАСС передал для проекта более 100 снимков на безвозмездной основе. "Учитывая социальную значимость проекта, агентство ТАСС поддержало благотворительную инициативу и передало безвозмездно издателю около 140 современных и архивных фотографий <...>. Для нас участие в проекте - большая честь", - сказал на презентации заместитель генерального директора ТАСС Александр Копнов.

По его словам, в числе авторов снимков - мэтры советской фотожурналистики, в числе которых летописец Москвы Наум Грановский, а также Валерий Генде-Роте, Василий Егоров, Виктор Великжанин, Игорь Уткин, Виталий Созинов и другие. Книга содержит и работы современных авторов, фотографов ТАСС Вячеслава Прокофьева, Михаила Метцеля, Антона Новодережкина, Владимира Гердо, а всего более 30 лучших репортеров ТАСС. Копнов также отметил, что книга станет хорошим помощником в сохранении и популяризации истории российского телевидения как неотъемлемой части истории России.

Глава Фонда Екатерина Светличная отметила, что книга будет интересна всем поколениям, так как включает множество курьезных историй о прямых эфирах, цензуре на советском телевидении, о внутренней телевизионной "кухне".

Член попечительского совета фонда телеведущая Яна Чурикова отметила, что книга вызовет ностальгию у тех, кто рос на передаче "Спокойной ночи, малыши!" "В книге собраны все те люди, которые стояли у истоков современного телевидения. Книга сделана с уважением к героям и к зрителю", - добавила она.

Ярмарка non-fiction проходит в Москве с 24 по 28 марта. На ней представлена продукция почти 300 издательств из 19 стран мира.