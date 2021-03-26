Доклад экспертов о поездке в Ухань будет готов в течение нескольких дней

ЖЕНЕВА, 26 марта. /ТАСС/. Доклад международной группы экспертов, посетивших в январе - феврале Китай для выяснения происхождения нового коронавируса, будет готов через несколько дней. Об этом заявил в пятницу на брифинге глава миссии, эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям (передающимся человеку от животных) и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек.

"Мы близки к тому, чтобы завершить работу над отчетом, - отметил он. - Работа эта непростая, нам было необходимо обеспечить точный перевод и проанализировать сотни страниц документов. Но сейчас мы подошли практически к финишной прямой. Думаю, что через несколько дней работа завершится и нам удастся опубликовать отчет".

Со своей стороны директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заметил, что доклад сначала будет предоставлен государствам - членам ВОЗ, которые получать возможность обсудить его, а затем выложен в открытый доступ.

Эксперты ВОЗ прибыли в китайский Ухань для изучения происхождения коронавируса нового типа 14 января. После приезда они были помещены на двухнедельный карантин, во время которого проводили консультации по видеосвязи со своими китайскими коллегами. На итоговой пресс-конференции 9 февраля представители международной группы заявили, что какого-либо серьезного прорыва им достичь не удалось, однако в ходе совместной работы с коллегами из КНР они смогли определить основные гипотезы появления коронавируса. Наиболее вероятная версия, по словам специалистов, заключается в том, что вирус передался от диких животных через промежуточное звено. Публикация доклада экспертов изначально планировалась на февраль, однако откладывалась несколько раз.