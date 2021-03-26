Движение тяжеловесного транспорта на трассе А-147 Джубга - Сочи ограничено из-за оползня

СОЧИ, 26 марта. /ТАСС/. Ограничение движения тяжеловесного транспорта ввели на участке трассы Джубга - Сочи - граница с Абхазией, где из-за оползня ввели режим ЧС. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе управления федеральных дорог "Черноморье".

"Отдел согласования и выдачи специальных разрешений ФКУ Упрдор "Черноморье" временно приостанавливает согласование и выдачу специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжеловесных транспортных средств, маршрут которых проходит по участку федеральной автомобильной дороги А-147 Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия км 157+500 - км 158+500", - говорится в сообщении.

Ограничение будет действовать до снятия режима ЧС. Водителей о введенных на участке трассы мерах проинформируют с помощью временных дорожных знаков. "Ограничение касается не всех грузовых транспортных средств, а только лишь тех из них, которые при своем движении нарушают нормативные весовые параметры, установленные правительством РФ, двигаясь с перегрузом, - так называемые тяжеловесные транспортные средства", - отметил и.о. замначальника Упрдор "Черноморье" Константин Коротин.

22 марта участок дороги был поврежден оползнем. Асфальтовое покрытие дороги провалилось на три метра.