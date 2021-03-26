Белый дом не уточняет, поедет ли Байден на Олимпиаду

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Администрация США не уточняет пока, намерен ли американский президент Джо Байден отправляться на летние Олимпийские игры в Японии.

"У меня нет никаких предсказаний относительно того, как будут выглядеть поездки президента нынешним летом", - заявила в пятницу на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она отвечала на вопрос о том, планирует ли Байден воспользоваться приглашением приехать на Олимпиаду со стороны премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги. "Он [Байден] его еще не получил", - сказала Псаки про приглашение главы японского правительства.

"Как мы говорили, мы уважительно отнеслись к решению перенести дату проведения игр с минувшего лета. Мы понимаем, что правительство Японии и Международный олимпийский комитет внимательно изучают [ситуацию], готовясь к Олимпийским играм в Токио нынешним летом. Правительство Японии подчеркивает, что центральным приоритетом является здоровье общественности <...>", - отметила официальный представитель главы администрации США.

Она также подтвердила, что визит Суги в Вашингтон состоится "скоро". "Дата еще не определена", - утверждала Псаки.

Суга в пятницу на дебатах в парламенте сообщил о намерении в ходе предстоящего визита в США пригласить Байдена на Олимпийские игры в Токио. Как ожидается, визит японского премьера в Соединенные Штаты состоится в первой половине апреля. Предполагается, что переговоры двух лидеров пройдут в Белом доме 9 апреля. Суга станет первым иностранным лидером, который проведет личную встречу с новым президентом США.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Они состоятся 23 июля - 8 августа.