Инфекционист Минздрава назвал основные противопоказания к вакцинации от коронавируса

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Противопоказаний к вакцинации против коронавирусной инфекции всего несколько, поэтому большинство людей могут не бояться и привиться от ковида, считает главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

"Перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19 очень мал: тяжелые аллергические реакции в анамнезе, такие как анафилактический шок и такой же выраженности аллергические реакции; острые инфекционные и неинфекционные заболевания, но это временные противопоказания, когда острое инфекционное заболевание проходит или ремиссия хронического заболевания наступает, то человек может привиться; беременность и период кормления грудью, поскольку не было проведено испытаний и возраст до 18 лет. Это весь перечень противопоказаний, - сказал он в интервью радиостанции "Вести FM". - Фактически абсолютное большинство людей могут не волноваться о том, что вакцины им противопоказаны и прививаться.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 501 859 случаев заражения, выздоровел 4 120 161 человек, умерли 97 017. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.