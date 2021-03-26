Эксперт сообщил, что производством вакцины "Спутник V" в России занимается 10 площадок

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. В России 10 площадок занимается масштабированием производства вакцины против коронавируса "Спутник V". Об этом в пятницу заявил главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов в интервью радиостанции "Вести FM" .

"Технология производства требует определенного времени, жестких условий, требований к самому производству. <...>. Сейчас уже 10 площадок, например, производят "Спутник V", несколько месяцев назад их было только пять. Довольно оперативно идут работы по масштабированию", - сказал он.

Чуланов отметил, что если необходимости в производстве "Спутника V" не будет, то данные производственные площадки простаивать не будут. "Те площадки, которые сейчас включаются, это как правило крупные фармацевтические компании, которые имеют свое производство вакцинных препаратов, поэтому в случае необходимости эти линии смогут производить и другие вакцинные препараты. Здесь не будет необходимости перепрофилирования, - пояснил он. - Эти площадки точно не будут простаивать".

Отвечая на вопрос, обсуждается ли возможность создания интернет-магазинов по продаже вакцин от коронавируса, в частности, в других странах, Чуланов сказал, что такая инициатива не может быть реализована. "Вакцина "Спутник V" зарегистрирована уже в 59 странах мира и поэтому она вполне может туда поставляться. Конечно речь не идет ни о каких интернет-магазинах, ни в коем случае нельзя вакцины таким образом приобретать и распространять, потому что действительно очень важны условия транспортировки для любых вакцин", - отметил инфекционист.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 501 859 случаев заражения, выздоровел 4 120 161 человек, умерли 97 017. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.