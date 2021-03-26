Около 80% госпитализированных пациентов с коронавирусом в Подмосковье старше 60 лет

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Порядка 80% пациентов с коронавирусом в Подмосковье, проходящих лечение в больницах, старше 60 лет. Об этом сообщил в пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Доля тех, кто находится на койках, действительно, под 80% - это [возраст] 60 плюс. Поэтому мы разными способами, учитывая добровольное начало вакцинации, работаем и просим в семейном кругу, разъясняем, что прививка, "Спутник" в частности, безопасна. Если нет противопоказаний врача, хронических заболеваний - пожалуйста, ставь прививку", - сказал Воробьев в интервью телеканалу "Россия-24".

Ежедневно в регионе вакцинируют от COVID-19 почти 16 тыс. человек. "Очень активно агитируем за то, чтобы в разных наших городах люди записывались и вакцинировались. На этой неделе рекорд поставили - мы последние три дня вакцинируем по 15-15,5-16 тыс. человек. Начинали с 4 тыс., потом, значит, наше достижение было 10 тыс. Вот, эта неделя - идем темпом 15-15,5 тыс. Дальше нужно наращивать", - рассказал губернатор.

Он подчеркнул, что вакцинация позволяет обезопасить и себя, и тех, кто не может себе позволить сделать прививку. Также Воробьев добавил, что массовая вакцинация от коронавируса поможет избежать третьей волны заболевания и сократить число госпитализаций. Он подчеркнул, что "это дело добровольное".

"Когда приходишь на предприятие, разъясняешь, соответственно, тратишь на это время, - я имею в виду врачей или тех специалистов, которые приходят, - то процент желающих привиться радикально увеличивается. <...> Кроме стационаров, поликлиник, торговых центров, у нас есть передвижные ФАПы, есть клубы активного долголетия, туда приезжаем, на предприятиях организовываем [вакцинацию]. Вроде стараемся быть максимально близкими к тем, кто хочет поставить вакцину", - сказал он.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся в России. Всего выявлено 229 330 случаев заражения, выздоровели 188 368 человек, умерли 5 375.

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