Эксперт: встреча привитых с малыми дозами коронавируса может поддерживать иммунитет

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Подверженность вакцинированного или переболевшего человека небольшим дозам коронавируса в повседневной жизни способствует поддержанию иммунитета к инфекции. Такое мнение в пятницу выразил главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов в интервью радиостанции "Вести FM" .

"Если <...> [люди] встречаются, будучи вакцинированными или ранее переболев коронавирусной инфекцией, с небольшими дозами коронавируса, то это может работать как своего рода такая естественная бустерная вакцинация и поддерживать иммунитет к инфекции", - сказал он.

Отвечая на вопрос, может ли гражданин другой страны привиться от коронавируса в РФ, Чуланов не исключил такой возможности.

Проверка титра защитных антител к коронавирусу после вакцинации не нужна, так как эффективность российских вакцин от коронавируса уже была доказана в ходе клинических испытаний, заявил Чуланов.

"Мне кажется, что нет необходимости вот такого обязательного контроля эффективности вакцинации [проверки титра антител], то есть в <...> масштабных клинических исследованиях было показано, что вакцины [от коронавируса] имеют высокую эффективность", - сказал он, отметив, что практически у каждого человека после вакцинации развивается иммунный ответ.

Вакцинация носителя вируса

Вакцинация против коронавируса у человека, который уже является его носителем, не повлечет тяжелых осложнений для организма. Более того, прививка может помочь перенести коронавирусную инфекцию в более легкой форме, заявил эксперт.

"Это зависит от конкретного человека, от конкретного случая. Таких научных данных, которые бы нам точно сказали на статистической выборке как себя поведет организм, в данном случае нет. Но, тем не менее, из опыта вакцинации другими вакцинами, ничего страшного в этом нет, никакой тяжелой реакции, например, не произойдет. Может быть даже это каким-то образом будет способствовать более легкому течению заболевания, потому что мы поможем организму быстрее сформировать иммунный ответ и побороться с тем реальным вирусом, который в организме присутствует", - сказал он.

Чуланов также отметил, что пока точных данных о том, через какое время следует делать прививку человеку, который перенес COVID-19, нет. Этот вопрос нужно изучать, считает он. "С моей точки зрения, главное - привиться, а какой вакциной - это уже не имеет значения", - заключил эксперт.

В настоящее время в РФ зарегистрированы три вакцины от коронавируса. Первой в России и в мире была зарегистрирована вакцина "Спутник V" Центра им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава, это произошло еще 11 августа 2020 года. Разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора, получившая название "Эпиваккорона", прошла регистрацию в октябре 2020 года. В феврале Минздрав РФ зарегистрировал вакцину "Ковивак", созданную Центром им. М. П. Чумакова РАН.