Россотрудничество привлечет научные организации к мероприятиям Года науки

КРАСНОДАР, 26 марта. /ТАСС/. Россотрудничество намерено представить на запланированных для проведения в 2021 году в рамках Года науки за границей и в России мероприятиях широкий спектр научных организаций и их разработок. В их числе проекты по развитию Арктики и в сфере медицины, сообщил ТАСС в кулуарах технофорума "От винта" замруководителя Россотрудничества Павел Шевцов.

"В рамках реализации этого Года науки намечено большое количество международных мероприятий в рамках продвижения российской науки - как международные мероприятия за рубежом, так и мероприятия, которые пройдут внутри РФ также с международными участниками. В связи с тем, что Год науки подразумевает разные тематики - это, конечно, большая медицина, развитие Арктики, отдельно идут моря и океаны, развитие человеческого потенциала, - то мы имеем возможность таким образом задействовать широкий спектр научных разработок и организаций РФ", - сказал он.

Шевцов добавил, что к международным мероприятиям по развитию науки в этом году будут привлекаться университеты и учреждения РАН, другие научные организации.

Правительство РФ 18 марта утвердило план из 85 мероприятий в рамках Года науки и технологий. Одним из ключевых событий станет запуск нового производства вакцины от коронавируса на базе Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Также можно будет записаться на экскурсию в лаборатории, послушать открытые лекции ученых и принять участие в мультимедийных проектах популяризации науки.

Технофорум "От Винта!" проходит в рамках одноименного международного фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества, который является крупной коммуникационной площадкой России в молодежной научно-технической сфере. Участие в мероприятии, которое станет одним из опорных событий Года науки и технологий, принимают почти все регионы страны. ТАСС выступает информационным партнером фестиваля и технофорума.