В Петербург поступило еще 9 тыс. доз вакцины от коронавируса "Спутник V"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Новая партия вакцины "Спутник V" (9 тыс. доз) от коронавирусной инфекции поступила в Санкт-Петербург. Распределение препарата по прививочным пунктам началось, сообщили журналистам в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Предыдущая партия вакцины от коронавируса объемом 39,2 тыс. доз поступила в Санкт-Петербург 24 марта. До этого в городском комитете по здравоохранению ТАСС сообщали, что вакцинацию первым компонентом вакцины "Спутник V" приостанавливали более чем в 30 пунктах Петербурга из-за недостатка препарата, но продолжали вакцинацию вторым компонентом.

"Двадцать шестого марта в Петербург поступила новая партия вакцины Гам-ковид-вак (Спутник V) в количестве 9 тыс. доз. Сегодня же начата развозка препарата по пунктам вакцинации", - говорится в сообщении.

Всего в Петербурге вакцинировано 346 914 человек, из них 263 529 полностью закончили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привито 5 598 человек, вторично - 6 105. За весь период в город поступило 412 242 комплекта вакцины. Неизрасходованный остаток в поликлиниках - 46 608 комплектов.

Как уточнили в совете, сейчас в Петербурге свободно 30,2% от 6 248 развернутых коек. Для тяжелобольных с коронавирусом составляет 28%. В целом в Петербурге отмечается снижение распространения инфекции, но оно замедлилось почти до уровня плато и носит нестабильный характер. Не исключается новый рост заболеваемости (развитие третьей волны эпидемии).

По последним данным, в Петербурге выявили 391 050 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 342 756 человек, умерли 12 102. За последние сутки в городе выявили 782 случая заражения.