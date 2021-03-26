Дом-музей Вахтангова во Владикавказе планируют открыть весной 2022 года

ТАСС, 26 марта. Культурный центр "Дом-музей Евгения Вахтангова" во Владикавказе планируется открыть весной 2022 года. Об этом сообщил директор Московского Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок.

"Хочется очень открыть в конце этого года. Но что-то мне подсказывает, что мы это сделаем весной 2022 года", - сказал он в интервью телеканалу РБК.

По словам Крока, пандемия "откинула на полгода" процесс создания культурного центра. "Там идут ремонтно-строительные работы. Да, это сложно, потому что мы параллельно делаем проектную документацию, параллельно работают строители. Это стройка на удаленке, мы летаем туда каждые две недели", - пояснил директор театра.

Он подчеркнул, что Северная Осетия проявляет большой интерес к новому культурному объекту, а глава республики Вячеслав Битаров оказывает административную помощь.

Во Владикавказе в двухэтажном доме по улице Армянская/ Ч. Баева, 2/17 Вахтангов родился и провел первые 20 лет жизни. Открытие музея будет приурочено к юбилею театра, которому 13 ноября 2021 года исполняется 100 лет. Концепция будущего культурного центра предусматривает создание театрального зала, в котором Театр Вахтангова планирует совместные проекты с Русским театром Владикавказа, Национальным театром Осетии и другими творческими коллективами республики.