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В работе Instagram произошел сбой

В частности, американские пользователи пожаловались на проблемы с просмотром новостной ленты

ТАСС, 26 марта. Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в пятницу в США и ряде других стран. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Американские пользователи пожаловались на проблемы с просмотром новостной ленты (71%), входом в соцсеть (15%), 12% не могут зайти на сайт. На неполадки также жалуются жители Великобритании, Канады и Германии, однако отчетов из этих стран поступило меньше.

Число жалоб из России пока также незначительно.

Теги
КанадаСШАГерманияВеликобританияРоссия
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