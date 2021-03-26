В работе Instagram произошел сбой

ТАСС, 26 марта. Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются в пятницу в США и ряде других стран. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Американские пользователи пожаловались на проблемы с просмотром новостной ленты (71%), входом в соцсеть (15%), 12% не могут зайти на сайт. На неполадки также жалуются жители Великобритании, Канады и Германии, однако отчетов из этих стран поступило меньше.

Число жалоб из России пока также незначительно.