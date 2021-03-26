АСИ назвало лидеров дистанционного образования за период пандемии

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева назвала образовательные платформы "Учи.ру", SkyEng, CORE, "Яндекс.Школа" и "СберКласс" лидерами дистанционного обучения во время пандемии.

"Мы, наверное, тоже благодаря этой [эпидемиологической] ситуации получили таких, можно сказать, почти мировых чемпионов в дистанционном образовании, таких как "Учи.ру", SkyEng, <...> платформа CORE, "Яндекс.Школа", "СберКласс", - сказала она в пятницу в интервью телеканалу "Россия-24".

Чупшева также отметила новые возможности на рынке технологий в сфере здравоохранения. "Платформы с использованием, в том числе, искусственного интеллекта, дистанционного мониторинга позволили также минимизировать риски и потери в части возможностей наблюдения за людьми с хроническими заболеваниями", - сказала глава АСИ.