Ростехнадзор: рост числа взрывов газовых баллонов вызван заправкой у "серых" поставщиков

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Роста числа взрывов бытовых газовых баллонов связан в том числе с их заправкой у "серых" поставщиков по низким ценам, которые не выполняют работы по обслуживанию баллонов. При этом большинство находящихся в обращении баллонов с газом "обезличены", т. е. никто не несет ответственности за их техническое состояние, сообщил представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

"Рост количества взрывов бытовых газовых баллонов имеет под собой, если так можно выразиться, экономические предпосылки. Люди выбирают точки продаж с наименьшими ценами и заправляют баллоны у "серых" поставщиков, не выполняющих работ по обслуживанию баллонов и не дающих каких-либо гарантий", - написал он в своем телеграм-канале.

Ростехнадзор, согласно законодательству, не обладает полномочиями по контролю техобслуживания и состояния внутридомового, внутриквартирного газового оборудования в жилых домах и, соответственно, использования бытовых газовых баллонов. Контроль за "серыми" продавцами должен осуществляться органами местной власти, "но, как показывает практика, этого в должной мере не происходит", отметил Виль.

"Желание сэкономить движет теми, кто пытается подключать баллоны к газоиспользующему оборудованию самостоятельно или при помощи недорогих "специалистов", просит наполнить баллон "побольше", использует старые и поврежденные, перезаправляет одноразовые баллоны и "переливает" газ из одного в другой, руководствуясь инструкциями в интернете, не осуществляют обязательное техническое обслуживание оборудования", - добавил представитель Ростехнадзора.

"Газовые баллоны обладают достаточным запасом прочности и при условии правильной эксплуатации взрываться не могут. Взрывы происходят под влиянием внешних факторов, а также ошибок, при обращении с ними", - обращает внимание Ростехнадзор.

Так, зимой большинство проблем происходит с баллонами, которые были наполнены на газовых заправках, не оборудованных весами. После попадания в теплые помещения объем газа увеличивается и сосуд разрывается от давления. Кроме того, населением не соблюдаются правила противопожарного режима, по которым в зданиях не допускается размещение баллонов с СУГ (сжиженный углеводородный газ - прим. ТАСС) "за исключением баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите", сообщил представитель Ростехнадзора. Также игнорируются требования об обязанности потребителя или управляющей компании заключать договоры о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования.

Предложения Ростехнадзора

Ведомство предлагает принять комплексные меры для повышения безопасности эксплуатации баллонов с газом. В частности, Ростехнадзор предлагает ужесточить ответственность за нарушения требований при использовании газа, а также стимулировать потребителей за покупку газа у ответственных поставщиков.

"Ростехнадзор полагает, что для повышения безопасности при использовании баллонов СУГ должны приниматься комплексные меры, включающие как ужесточение ответственности за нарушения требований при использовании газа в быту, так и стимулирование граждан для приобретения газа у ответственных поставщиков газа, проведение разъяснительной работы среди населения, обновление парка баллонов, в том числе за счет баллонов, выполненных с использованием современных материалов и технологий, поддержка разработки нормативных документов (стандартов) регулирующих изготовление новых типов баллонов и запорно-регулирующей и предохранительной арматуры", - написал Виль в своем телеграм-канале.

Контроль за пунктами освидетельствования и наполнения баллонов в настоящий момент работает неэффективно из-за высокой криминализации в данной сфере, отмечает представитель ведомства.

Ростехнадзор предлагает решить эту проблему за счет внедрения единой системы цифрового учета, позволяющей проследить весь жизненный цикл баллона. К этой системе должны быть подключены все изготовители, владельцы баллонов, а также организации, осуществляющие освидетельствование, наполнение и ремонт баллонов. Система не позволит наполнять газом незарегистрированные и не прошедшие необходимого обслуживания баллоны с газом.

Вечером 26 марта в поселении Московский в Новой Москве обрушился дом после взрыва газового баллона. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, пострадали два человека.