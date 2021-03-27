Экологическая акция "Час Земли" стартует в России 27 марта

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Масштабная экологическая акция "Час Земли" стартует в России в субботу, 27 марта. Акция второй год подряд пройдет в онлайн-режиме из-за пандемии, сообщила пресс-служба Всемирного фонда дикой природы (WWF) России, который является организатором мероприятия.

"Двадцать седьмого марта в 20:30 по местному времени пройдет самая массовая экологическая акция на планете - "Час Земли". Уже во второй раз она будет проходить в онлайн-режиме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году "выключить свет" можно будет не только дома, но еще и в постах, и в сторис в социальных сетях, став частью глобального экологического движения. "Присоединяйся к самому крупному флешмобу в мире! Выключи свет 27 марта в 20:30 по местному времени. Опубликуй сторис или пост в социальных сетях", - призывают организаторы акции.

Тема 2021 года - экологическая открытость, поэтому девиз акции - "#откройся!"

Традиционно в этом году будет выбрана столица "Часа Земли". Ее объявят 30 марта, а определена она будет посредством подсчета количества участников из разных городов по отношению к численности населения.

Как пройдет акция в разных регионах

Архитектурно-художественную подсветку более 2 тыс. столичных объектов отключат во время акции. Не будет работать, по словам заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова, подсветка ансамбля Московского Кремля, Государственного исторического музея, ГУМ и ЦУМ, парка "Зарядье", "Манежа", Большого театра, Храма Христа Спасителя и стадиона "Лужники". Временно "погаснут" здания Совета Федерации, Госдумы и правительства Москвы, Останкинская башня, павильоны ВДНХ, жилые дома на Новом Арбате и Тверской улице, сталинские высотки, парки, гостиницы и другие объекты.

Санкт-Петербург также примет активное участие в акции. "Двадцать седьмого марта в "Час Земли" в Петербурге отключат подсветку более 40 знаковых сооружений", - сообщил в региональном пресс-центре ТАСС заместитель председателя комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга Роман Волковский. Без света останутся Эрмитаж, Главный штаб, Кунсткамера, Меншиковкий дворец, Институт Культуры, Дворцовый, Благовещенский, Троицкий, Биржевой мосты.

Ульяновская область планирует приурочить к "Часу Земли" также региональную экологическую акцию. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области, 27 марта губернатор региона Сергей Морозов объявит о начале акции "Зеленые идеи". Ее цель - сотрудничество органов власти, бизнеса и общественности в реализации инициатив межрегионального и общественного уровня, проведение обучения в области устойчивого развития и экологии. Экоактивисты смогут представить и защитить проекты в сфере экологии, после чего будет приниматься решение о возможной финансовой поддержке проекта и его дальнейшей реализации с помощью партнера, которым выступит "Сбер". Итоги акции планируется подвести на Поволжской экологической неделе, которая пройдет с 31 мая по 5 июня.

О "Часе Земли"

Акция является международной. Каждый год все страны-участники поднимают одну из актуальных экологических тем, и тысячи архитектурных памятников мира гасят свою подсветку. В частности, Эйфелева башня, Биг-Бен, Колизей. Акция "Час Земли" носит символический характер и призвана привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. Традиционно к акции подключаются миллионы людей: они выключают свет и бытовые электроприборы.

Акция в России проводится при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, правительства Москвы и правительства Московской области.