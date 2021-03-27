Путин поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил заслуги Национальной гвардии РФ в борьбе с терроризмом и охране безопасности людей во время массовых мероприятий. В телеобращении в субботу глава государства поздравил военнослужащих с Днем войск Национальной гвардии РФ.

"Созданная пять лет назад Росгвардия стала самостоятельной значимой структурой в системе обеспечения правопорядка, защиты прав и интересов общества и граждан, эффективно участвует в решении важнейших государственных задач, вносит свой весомый вклад в борьбу с терроризмом и экстремизмом, осуществляет контроль за гражданским оборотом оружия и охрану важнейших объектов, стоит на страже закона, безопасности людей в ходе массовых мероприятий, в том числе во время проведения в нашей стране крупных международных спортивных соревнований и иных форумов", - сказал Путин.

"Знаю и о том, какая серьезная экстраординарная нагрузка связана сейчас с реализацией профилактических режимов, введенных в регионах страны для борьбы с эпидемией коронавируса", - отметил президент. По его оценке, военнослужащие "достойно, с уважением к людям, заботой об их здоровье выполняют эту гуманитарную миссию". Глава государства особо подчеркнул, что "в Росгвардии сохраняется преемственность исторических традиций вошедших в ее состав Внутренних войск, ряда служб МВД России, подразделений спецназначения ОМОН и СОБР". "Бойцы и командиры-росгвардейцы с гордостью продолжают этот славный боевой путь, путь стойкости и мужества, честного и преданного служения Родине и нашему народу, действуют твердо, решительно, профессионально, бесстрашно, рискуют жизнью, чтобы остановить, обезвредить преступника, защитить людей, выполнить полученный приказ", - заявил Путин.

Президент поблагодарил всех военнослужащих, сотрудников, гражданский персонал Росгвардии "за грамотное, четкое решение стоящих задач, за готовность нести важную, востребованную службу в самых сложных условиях, за то, что они всегда на своем посту".