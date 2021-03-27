Правительство Бразилии объявило о разработке еще одной вакцины от COVID-19

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 марта. /ТАСС/. Ученые из бразильского университета города Рибейран-Прету разработали препарат для иммунизации против коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в пятницу министр науки, технологий и инноваций Бразилии Маркус Понтес.

"В прошлом году я уже говорил о том, что три вакцины тестировались на животных. <...> На одну из них еще вчера, что очень важно, была подана заявка на разрешение на проведение клинических испытаний", - сказал министр в ходе пресс-конференции. Он также уточнил, что правительство уже выделило ресурсы для проведения этих исследований с участием 360 человек.

Заявление представителя федерального правительства прозвучало спустя несколько часов после того, как находящийся в оппозиции к президенту Жаиру Болсонару губернатор штата Сан-Паулу Жоау Дориа объявил о разработке Институтом Бутантан вакцины от коронавируса Butanvac и о подаче в Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) заявки на проведение ее клинических испытаний. Как пояснил министр, "эти события не связаны". "Это совпадение, однако, удачное для страны", - утверждает он.

Anvisa в свою очередь сообщает о получении заявки на исследование вакцины Versomune, разработанной Университетом Сан-Паулу в Рибейран-Прету совместно с американской фармацевтической компанией PDS Biotechnology.

Вакцинация от коронавируса началась в Бразилии 18 января. В рамках прививочной кампании используются препарат, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, и китайская вакцина Sinovac Biotech. Оба препарата изготавливают в Бразилии из китайского сырья. Во втором квартале запланировано начало производства в стране активного компонента Оксфордской вакцины.

Кроме того, бразильская фармацевтическая компания Uniao Quimica готовится совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) производить в стране вакцину от коронавируса "Спутник V". Ранее сообщалось о планах компании выпускать до 8 млн доз препарата в месяц. В начале января Uniao Quimica получила клеточный материал для изготовления препарата и приступила к производству экспериментальной партии активных компонентов вакцины для исследовательских целей.