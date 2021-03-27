Эрмитаж планирует создать центр для выездных выставок в Сириусе

КРАСНОДАР, 27 марта. /ТАСС/. Представители Государственного Эрмитажа ведут переговоры с властями федеральной территории Сириус об открытии в городском округе центра для выездных выставок, где будут представлены подлинные экземпляры коллекции музея, сообщил ТАСС заместитель генерального директора по эксплуатации Государственного Эрмитажа Алексей Богданов в кулуарах технофорума "От Винта!".

"С Сириусом ведем переговоры и планируем там тоже сделать центр - это место, где Эрмитаж будет выставлять свои экспозиции. Это будут оригиналы", - сказал собеседник агентства.

Богданов отметил, что уже ездил в Сириус и осматривал помещения, где можно организовать площадку. "Там есть, где это можно сделать, мы предварительно выбрали площади. Для проведения таких выставок требуется максимум одна тысяча метров", - добавил он.

Собеседник агентства также отметил, что в июле этого года подобный центр откроется в Екатеринбурге, на этапе строительства находятся центры во Владивостоке и Барселоне. Ранее они появились и уже работают в Омске, Казани, Выборге и Амстердаме.

О фестивале

"Технофорум "От Винта!" проходит в Краснодаре 25-26 марта в рамках одноименного международного фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества, который является самой крупной коммуникационной площадкой России в молодежной научно-технической сфере. Участие в мероприятии, которое станет одним из опорных событий Года науки и технологий, принимают почти все регионы страны. ТАСС выступает информационным партнером фестиваля и технофорума "От Винта!".