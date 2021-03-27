МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Песах, отметив большую и востребованную работу еврейских организаций, направленную на развитие международных гуманитарных связей. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Кремля.

"Этот особо почитаемый последователями иудаизма праздник имеет непреходящую историческую, духовно-нравственную ценность. Он обращает верующих к событиям глубокой древности - освобождению еврейского народа от рабства, к торжеству идеалов свободы, добра и справедливости", - говорится в поздравлении.

Путин также отметил большую роль еврейских организаций в деле сбережения традиций предков и укрепления института семьи. "Важно, что еврейские организации России многое делают для сбережения религиозных, национальных, культурных обычаев и традиций предков, уделяют неустанное внимание вопросам укрепления института семьи и воспитания молодежи. И конечно, самого искреннего уважения заслуживают их большая, востребованная работа, направленная на поддержание мира и согласия в обществе, развитие международных гуманитарных связей", - добавил глава государства.

Песах - один из главных еврейских праздников. Он отмечается в память о библейском исходе еврейского народа из Египта. Празднование начинается накануне 15-го дня месяца нисан по еврейскому календарю (март-апрель) и продолжается в течение семи дней в Израиле и восьми - в странах, где проживает значительная иудейская диаспора. В 2021 году празднование Песаха начинается вечером субботы, 27 марта.