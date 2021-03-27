Мишустин отметил роль еврейской общины России в борьбе с ксенофобией и антисемитизмом

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил российских евреев с праздником Песах, отметив вклад еврейской общины в борьбу с проявлениями ксенофобии и антисемитизма. Телеграмма опубликована в субботу на сайте правительства.

"Светлые праздничные дни объединяют верующих, наполняют их сердца надеждами и радостью. Еврейская община России активно участвует в жизни нашей страны. Благодаря вам реализуются социальные, просветительские и культурные проекты. Многое делается для противодействия проявлениям ксенофобии и антисемитизма", - отметил премьер.

Песах - один из главных еврейских праздников. Он отмечается в память о библейском исходе еврейского народа из Египта. Празднование начинается накануне 15-го дня месяца нисан по еврейскому календарю (март-апрель) и продолжается в течение семи дней в Израиле и восьми - в странах, где проживает значительная иудейская диаспора. В 2021 году празднование Песаха начинается вечером субботы, 27 марта.