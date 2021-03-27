Президента Индии направили в мединститут для дальнейшего обследования

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 марта. /ТАСС/. Президент Индии Рам Натх Ковинд направлен в субботу во Всеиндийский институт медицинских исследований (All India Institute of Medical Sciences, AIIMS) на обследование. Об этом сообщает государственное информационное агентство PTI.

"Состояние президента Рама Натха Ковинда стабильное. Он направляется в AIIMS в Нью-Дели для дальнейшего обследования", - цитирует агентство заявление военного госпиталя, куда Ковинд был госпитализирован накануне.

Президент Индии в пятницу был срочно доставлен в армейский военный госпиталь Research and Referral в столице, после того как почувствовал дискомфорт в области груди.

Никаких других подробностей о состоянии здоровье главы индийского государства не сообщается. По данным PTI, в госпитале президента Ковинда посетил министр обороны Раджнатх Сингх.

В марте президент Индии получил первую дозу вакцины против коронавирусной инфекции.