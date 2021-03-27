Макрон призвал на фоне пандемии коронавируса не забывать о проблеме СПИДа

ПАРИЖ, 27 марта. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон указал на необходимость не забывать о проблемах СПИДа, невзирая на пандемию коронавируса. Соответствующее сообщение он разместил в субботу на своей странице в Facebook.

Французский лидер отметил, что пандемия влияет на жизнь людей уже на протяжении года. По его словам, борьба с этой проблемой "затмевает другие". "Таким образом, кризис в области здравоохранения привел к серьезному сокращению масштабов тестирования на ВИЧ, - продолжил Макрон. - Это большая опасность, поскольку когда вы не знаете, что у вас СПИД, то не получаете вовремя медицинскую поддержку, вы подвергаете опасности себя и других, потому что вы меньше думаете о мерах предосторожности".

"Это создает для нашего общества угрозу возобновления эпидемии [ВИЧ]", - подчеркнул он, напомнив о важности тестирования. "Столкнувшись с коронавирусом, мы смогли менее чем через год разработать вакцину, которая позволит нам в один прекрасный день больше не использовать маски. К сожалению, у нас до сих пор нет вакцины против СПИДа, а лечение по-прежнему тяжелое", - обратил внимание президент.

Он напомнил, что республика является одним из главных доноров Глобального фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией и увеличила свои взносы в 2019 году на 15%. Одновременно Макрон призвал граждан делать пожертвования для борьбы с распространением ВИЧ и на научные исследования.