Экс-мэр Пензы Калашников возглавит группу внештатных советников врио губернатора

ПЕНЗА, 27 марта. /ТАСС/. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко предложил экс-мэру Пензы 71-летнему Александру Калашникову возглавить группу внештатных советников губернатора. Об этом Мельниченко сообщил в субботу, выступая перед представителями власти региона, депутатами и общественностью на церемонии представления его в должности.

"Здесь присутствует [экс-мэр Пензы] Александр Серафимович Калашников, это человек, с которым я фактически делал первые шаги в сфере муниципального управления, и я ему глубоко благодарен. Его опыт будет востребован: если Александр Серафимович примет предложение, то я предлагаю ему возглавить группу внештатных советников губернатора Пензенской области", - сказал Мельниченко.

Калашников занимал должность главы администрации Пензы с 1992 по 2004 годы. Является почетным гражданином Пензы. С 2016 года возглавляет федерацию футбола Пензенской области.

Врио губернатора также предложил войти в состав группы Виталию Окорокову, Мельниченко был его заместителем во время работы в администрации Железнодорожного района Пензы в 2003-2004 годах, а также Светлане Пинишиной, которая с 2000 по 2004 годы была председателем Пензенской гордумы. Мельниченко отметил, что создание группы советников позволит использовать их знания и многолетний опыт работы на благо региона.

В пятницу президент России Владимир Путин назначил Мельниченко, занимавшего должность сенатора от Пензенской области, врио губернатора региона. На этом посту он сменил Ивана Белозерцева, который был отстранен от должности в связи с утратой доверия президента. Белозерцев был задержан 21 марта по делу о получении взятки в размере более 31 млн рублей и заключен под стражу.

Мельниченко является выпускником второго потока так называемой школы губернаторов. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.