В Пензенской области сообщили о возможном подтоплении из-за паводка 17 районов

ПЕНЗА, 27 марта. /ТАСС/. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко поручил активизировать антипаводковые мероприятия, подтопления во время таяния снега возможны в 17 районах.

В состав Пензенской области входят 27 районов и три города областного значения.

"Мы находимся на пороге паводка, нам необходимо вырабатывать комплекс антипаводковых мероприятий. Нужно оценить правильно ситуацию, понять, где наибольшие угрозы подтопления. По информации МЧС, в зону подтопления могут попасть порядка 17 районов Пензенской области", - сказал врио губернатора, выступая в субботу перед представителями власти региона, депутатами и общественностью на церемонии представления его в должности.

В 2021 году запасы воды в снеге, выпавшем в Пензенской области, в два раза больше, чем в 2020 году. В связи с этим власти региона дали поручение подготовить списки граждан, находящихся в зоне возможного подтопления, подготовить транспорт и определить пункты эвакуации и площадки для содержания скота. Наиболее подвержены риску подтопления населенные пункты в Нижнеломовском, Сердобском и Каменском районах.

Ранее и.о. председателя правительства Пензенской области Николай Симонов сообщил, что за каждым районом закреплены кураторы, которые раз в неделю выезжают на место, чтобы отслеживать процесс прохождения паводка.