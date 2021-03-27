Под Киржачом прошли мероприятия, посвященные 53-й годовщине гибели Гагарина и Серегина

НОВОСЕЛОВО /Владимирская область/, 27 марта. /ТАСС/. Памятный митинг, посвященный 53-й годовщине со дня гибели Юрия Гагарина и Владимира Серегина, прошел в субботу у деревни Новоселово Владимирской области. Родные, соратники и представители космической отрасли из Владимирской, Московской, Смоленской, Ярославской областей и других регионов собрались, чтобы отдать дань памяти первого космонавта и его летного наставника.

"Это такое счастье - видеть ваши лица, видеть вас здесь, знать, что люди помнят и Юрия Алексеевича, и Владимира Сергеевича", - отметила племянница космонавта Тамара Филатова, приехавшая на мероприятие из Смоленской области.

Как отметил начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов, посещение мемориала в день гибели Юрия Гагарина является традицией для членов отряда космонавтов.

"С 1968 года этот уголок Владимирской земли стал одним из самых скорбных мест для космонавтов, для миллионов людей, которые знают и помнят, что пришлось совершить Юрию Алексеевичу Гагарину, который с честью выполнил первый в истории нашей планеты космический полет, и каким простым и земным человеком он оставался всю свою жизнь", - сказал он.

Гагарин и Серегин погибли 27 марта 1968 года в Киржачском районе Владимирской области, пилотируя самолет МиГ-15УТИ. На этом месте 17 октября 1975 года был открыт мемориал - 16-метровая стела в форме крыла самолета из красного гранита. По традиции каждый год в день годовщины на месте трагедии собираются космонавты, военнослужащие, местные жители и школьники со всей страны, чтобы почтить память героев. Люди участвуют в митинге и богослужении в храме Андрея Первозванного, восстановлением которого занимался дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов, он же инициировал реконструкцию мемориала, которая продолжается в настоящее время.