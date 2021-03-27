В Сочи открылся самый большой в России сноупарк

СОЧИ, 27 марта. /ТАСС/. Самый большой в России сноупарк площадью 100 тыс. кв. метров открылся в горах "Розы Хутор" в Сочи на фестивале New Star Camp, который начался в субботу и продлится до 4 апреля, сообщил ТАСС директор фестиваля Игорь Игнатьев.

"На склонах гор курорта "Роза Хутор" сегодня стартовал Quiksilver New Star Camp - фестиваль, который соединяет спорт, музыку, культуру и горы. В рамках фестиваля начал работу сноупарк площадью 100 тыс. кв. метров, самый большой в России", - сказал собеседник агентства.

Сноупарк разместился на трех высотах - 1 300, 1 600 и 1 800 м, где расположены восемь трамплинов, максимальная высота пролета - 20 м. Его начали готовить в феврале, отметил Игнатьев.

В парке пройдут семь соревнований, в которых примут участие российские и зарубежные спортсмены - участники Олимпийских игр, чемпионы и призеры кубков и чемпионатов мира. На нем разместили 30 джиб-фигур и 120 тыс. кубометров снега.

В фестивале принимает участие первая в российской истории чемпионка мира по фристайлу 2021 (биг-эйр) Анастасия Таталина, обладатель кубка мира по фристайлу 2019-2020 (хафпайп) Валерия Демидова, семикратный победитель и призер кубков мира, участник Олимпийских игр 2014 года Алексей Соболев, серебряный призер зимних Юношеских Олимпийских игр 2016 года в слоупстайле, участник Олимпийских игр 2018 года Владислав Хадарин.

О программе фестиваля

В день открытия на площадке фестиваля выступит Нина Кравиц - хедлайнер New Star Camp, диджей направления техно и продюсер. Также на фестивале выступят артисты Кассета, Slowdance, System 108 и другие.

В спортивной части фестиваля пройдут контесты, то есть соревнования по экстремальным видам спорта, наиболее зрелищный из них - это контест, где на самом большом в России биг-эйр (трамплине для лыж или сноуборда) определят самый эффектный трюк. Также спортсмены посоревнуются в исполнении трюков, слаломе, скоростных спусках и других экстремальных выступлениях.

"Из дебютных контестов фестиваля стоит обратить внимание на Audi quattro Winter Cup - соревнования по самому быстрому прохождению трассы и S7 Flight Session - контест с электронным высотомером, победителем в котором становится райдер, сумевший взлететь выше всех, здесь наградят и победителя в номинации Best Trick", - рассказал Игнатьев.

Кроме того, запланированы кинопоказы, лекции, мастер-классы от ведущих райдеров фестиваля.

Фестиваль проходит 11-й раз подряд, с 2016 года его неизменной площадкой становится курорт "Роза хутор". В 2020 году из-за пандемии коронавируса праздник в горах пришлось отменить, в этом он проходит с учетом ограничительных мер и при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических правил.

О курорте

"Роза хутор" - крупнейший олимпийский объект XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, расположенный в часе езды от международного аэропорта Адлер. Горнолыжные трассы общей протяженностью 102 км спроектированы лучшими мировыми экспертами.