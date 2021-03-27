Лучшие дипломные спектакли театральных вузов России представят на фестивале в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 марта. /ТАСС/. Выпускники 16 театральных вузов из разных регионов России представят дипломные спектакли на Всероссийском молодежном фестивале "Будущее театральной России", который откроется в Российском государственном академическом театре драмы им. Федора Волкова в Ярославле 10 мая. Об этом ТАСС сообщил директор Волковского театра Айрат Тухватуллин.

"В фестивале примут участие 16 вузов, география - от Санкт-Петербурга до Хабаровска. 10 мая мы открываемся и 16 мая фестиваль закрываем. Всего в программе 19 спектаклей, их представят выпускники Школы студии МХАТ, ВТУ им. Щепкина, Театрального института им. Щукина, ГИТИСа, ВГИКа, РГИСИ, Школы Райкина, Школы Олега Табакова и других вузов", - сказал Тухватуллин.

В программе фестиваля спектакли в разных жанрах. "Будет и "Двенадцатая ночь", и "А зори здесь тихие", и Лопе де Вега "Играем "Дурочку", "Жестокие игры", "Горе от ума", "Утиная охота", "Гамлет" - много различных потрясающих спектаклей", - добавил Тухватуллин.

О фестивале

Молодежный фестиваль "Будущее театральной России" одиннадцать раз проходил на базе театра драмы им. Волкова в Ярославле. Ежегодно в течение недели выпускники театральных вузов России представляли гостям смотра свои дипломные работы. В 2019 году в программе фестиваля было двенадцать студенческих спектаклей из России и Сербии, в фестивале приняли участие около 250 молодых актеров. В 2020 году фестиваль не проводился из-за пандемии.

Фестиваль даст старт всероссийскому проекту "Театральная биржа". Ранее в интервью газете "Известия" министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала, что цель создания театральной биржи для актеров - помощь в трудоустройстве выпускников театральных вузов. Молодые артисты смогут заявить о себе во время фестиваля на сцене Волковского театра. Идея создания проекта принадлежит худруку Театра им. Волкова Сергею Пускепалису и ректору РАТИ (ГИТИС) Григорию Заславскому.

Театр имени Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Он назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова, режиссера, актера, художника и предпринимателя. Театр является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии К. С. Станиславского "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России".