На Украине темпы вакцинации от коронавируса почти вдвое ниже запланированных

КИЕВ, 27 марта. /ТАСС/. Темпы вакцинации от коронавируса на Украине в 1,8 раза ниже тех, что были запланированы. Об этом заявил в субботу министр здравоохранения страны Максим Степанов в интервью "Радио Свобода" по итогам месяца, прошедшего с начала прививочной кампании.

"Мы отстаем почти в два раза, немного меньше - в 1,8 раза, от того плана, который мы наметили", - признал он. Министр напомнил, что сейчас на Украине проходят первый и второй этапы прививочной кампании, когда первую дозу препарата от коронавируса получают медики, военнослужащие, находящиеся в Донбассе, и люди старше 80 лет.

Степанов пояснил, что "это вопрос именно организации работы", и привел в пример факты несвоевременного открытия прививочных пунктов в регионах без существенных причин. "Я собираюсь достаточно жестко реагировать. Я уже дал представление на некоторых губернаторов о привлечении к дисциплинарной ответственности директоров департаментов здравоохранения, поскольку именно они ответственны в области", - заверил глава Минздрава.

Еще одной причиной недостаточных темпов вакцинации он назвал распространяемый негатив со стороны ведущих политиков страны, в том числе бывшего президента Петра Порошенко, который подверг резкой критике качество завезенной вакцины. Министр отметил, что правительству приходится предпринимать контрмеры: устраивать коммуникационную кампанию в поддержку препаратов от коронавируса, создавать социальную рекламу, бороться с информационными вбросами.

Вакцинация на Украине

Вакцинацию от коронавируса Украина начала одной из последних в Европе - 24 февраля, когда получила первую партию (500 тыс. доз) произведенного в Индии препарата Covishield, разработанного англо-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.

Пока вакцинация в стране проводится только этим препаратом. По состоянию на утро субботы, в государстве привили от коронавируса 192 263 человека. 25 марта из Китая прибыли 215 тыс. доз китайской вакцины CoronaVac, следующая партия ожидается в ближайшие недели.

Всего на Украине зарегистрированы три вакцины иностранного производства: Covishield, препарат американской фирмы Pfizer, и CoronaVac. От российского препарата "Спутник V" Украина отказалась.

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