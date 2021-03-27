Около 150 человек приняли участие в съезде студенческой молодежи СКФО в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 27 марта. /ТАСС/. Съезд студенческой молодежи СКФО собрал в Чечне около 150 человек, для которых в течение трех дней будут проводиться образовательные семинары и мастер-классы по развитию молодежных объединений. Об этом ТАСС сообщил руководитель чеченской республиканской организации "Российского союза молодежи" Тимур Магомадов.

"Проект стал победителем грантового конкурса Федерального агентства по делам молодежи. В мероприятии, которое проходит в городе Аргун, принимают участие около 150 человек. В рамках съезда организованы образовательные тренинги, семинары, мастер-классы по развитию студенческих советов и клубов", - отметил собеседник ТАСС.

По его словам, площадка позволит участникам обменяться опытом, а также получить новые знания и навыки для развития студенческих объединений. "Заявок было больше, около 400, но мы смогли принять только ограниченное число. На закрытии для участников будет подготовлена культурная программа", - добавил он.