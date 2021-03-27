В Ленинградскую область поступила партия из почти 15 тыс. доз вакцины "Спутник V"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Партия вакцины от коронавируса "Спутник V" из 14,9 тыс. доз поступила в субботу в Ленинградскую область, сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства.

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"Ленинградская область приняла еще одну партию вакцины "Спутник V" в размере 14,9 тыс. комплектов", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе сообщалось, что Ленинградская область исчерпала запас вакцины на 98%. После этого в регион 22 марта доставили 4,4 тыс. доз вакцины, а 24 марта привезли еще 11,8 тыс. комплектов "Спутника V".

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 39 476 человек, выздоровели 36 977, умерли 904. За минувшие сутки в регионе выявили 105 случаев заражения.