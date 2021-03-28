В Ростовской области до конца года выйдет документальный фильм о преступлениях нацистов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 марта. /ТАСС/. Фильм о преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны во время оккупации Ростовской области, создаваемый поисковиками объединения "Миус-фронт", выйдет на экраны в 2021 году, рассказал ТАСС руководитель объединения Андрей Кудряков. Документальная картина создается на средства президентского гранта по проекту "Без срока давности", ее цель - рассказать о геноциде мирного населения, который происходил на оккупированной территории.

"Сценарий [фильма о геноциде мирного населения на территории Ростовской области] мы начали готовить в прошлом году, концепцию действительно начали в позапрошлом году, а идея, конечно, она уже не один год у нас была <...> Это строгая, хорошая, современная, современным языком, со современными идеалами документалистика. Фильм про пострадавших от этих преступлений на примере Ростовской области <...> он, в общем, о сути политики фашизма <...> он о добре и зле, морали, о попытках изменить мораль", - сказал он. Как подчеркнул Кудряков, создание фильма началось сразу после того, как объединение получило грант на исследовательскую работу, в том числе на съемки документальной картины.

Отмечается, что в фильме будут содержаться уникальные архивные кадры, снятые в годы Великой Отечественной войны. "В фильме будет очень много кадров архива документалистики, снятых в годы войны, сразу же после сражений, страшные кадры, связанные с раскопками, когда Ростов и Ростовская область была освобождена и когда жители ужаснулись, увидев сотни захоронений", - сказал Кудряков, отдельно подчеркнув, что Ростовская область является одним из наиболее пострадавших от нацистских преступлений регионом.

Глава Объединения "Миус-Фронт" рассказал, что очень активное содействие в создании кинокартины поисковикам оказывают свидетели преступлений нацистов, которые в годы войны были еще детьми. "Нас набирают, звонят свидетели геноцида и показывают, и рассказывают, им отведена в фильме тоже огромная роль. Мы записываем этих людей, которые рассказывают о массовых казнях, издевательствах, геноциде, о той атмосфере, которая творилась в оккупированном Ростове, в оккупированной Ростовской области", - отметил Кудряков. Он отметил, что сбору материалов для фильма также содействуют Минобороны РФ и местные власти.

По словам Кудрякова, создатели фильма также задействуют материалы немецких архивов, в которых могут содержаться свидетельства тех преступлений, происходивших на территории оккупированной Ростовской области. "В Германии есть результаты международных трибуналов, где не просто очевидцы, а те палачи, совершавшие зверства на нашей земле, опрашиваются, свидетельствуют. Это бесценные материалы, которые мы тоже рассчитываем получить, так как мы давно работаем с немецкими архивами", - сказал он, добавив, что при помощи единомышленников из Германии поисковикам удалось ознакомиться с некоторыми такими документами.

Как сообщил Кудряков, фильм будет переведен на несколько языков, с расчетом на интерес зрителей из стран - участниц Второй мировой войны. "Очень заинтересованы в показе картины европейские страны - та же Германия, Англия, Франция <...> наша работа поисковиков с интересом воспринимается за рубежом, [рассчитываем, что фильм заинтересует] европейские страны, тех, кто были вовлечены в первую очередь в события Второй мировой войны, и США, безусловно, точно так же - страна и народ, которые интересуются тем, что связано со Второй мировой войной. Рассчитываем, что и там это посмотрят", - сказал он.