СМИ: орнитологи насчитали на Хайнане 428 видов птиц

ХАЙКОУ /Китай/, 28 марта. /ТАСС/. Китайские орнитологи завершили масштабную перепись птиц на Хайнане и выяснили, что в одноименной провинции обитают 428 видов птиц. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао" .

Как выяснили ученые, прилет многих птиц на остров носит сезонный характер и обусловлен в том числе необходимостью зимовки. Через Хайнань пролегает один из основных маршрутов миграции пернатых из восточной части Азии в Австралию и западноазиатские страны. Ежегодно на остров прилетают птицы из более чем 20 государств.

По данным властей Китая, 161 вид птиц находится под защитой государства. Только на острове встречаются хайнаньский павлиний фазан, местные разновидности кустарниковой куропатки, дрозда и дымчатой пеночки.

Как сообщили орнитологи КНР, благодаря благоприятному расположению на Хайнань ежегодно прилетают 50 млн птиц.

Согласно официальной статистике, Хайнань входит в число китайских регионов с наилучшей экологией. Экологи регистрировали на острове минимальный уровень вредных веществ в воздухе в течение почти всего (99,5%) 2020 года. Местные власти принимают активные меры для сбережения водно-болотных угодий, площадь которых постепенно расширяется.