Коэффициент распространения коронавируса в России увеличился до 1,01

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье достиг 1,01. Он превысил единицу впервые с понедельника, 22 марта, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

Показатель оказался выше единицы и в трех из 10 регионов страны с наибольшим количеством заболевших. В Ростовской области он равен 1,01, в Воронежской - 1,02, а в Москве коэффициент увеличился до 1,26 - максимума с 16 марта.

В Красноярском крае показатель составил 0,99, в Подмосковье - 0,98, в Иркутской области - 0,96, в Архангельской - 0,95, в Нижегородской - 0,94, в Свердловской - 0,92. В Санкт-Петербурге, где в последние дни число выявляемых случаев заражения быстро снижается, коэффициент остался на уровне 0,9.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.