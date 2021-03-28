Власти Франции в ближайшие дни оценят эффективность введенных из-за пандемии мер

ПАРИЖ, 28 марта. /ТАСС/. Французские власти в ближайшие дни оценят эффективность действующих в стране в связи с пандемией коронавируса мер и подумают о необходимости введения новых ограничений. Об этом заявил в воскресенье президент республики Эмманюэль Макрон в интервью газете Le Journal du Dimanche .

"В ближайшие дни мы посмотрим, насколько эффективны введенные меры, и в случае необходимости примем новые ограничения. Но на данный момент никакие решения в этом вопросе не приняты", - сказал французский лидер.

Глава республики отдельно остановился на эпидемиологической ситуации в общеобразовательных учреждениях, где, по данным органов здравоохранения, в последние дни наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Макрон подтвердил, что власти считают важным, чтобы, несмотря на пандемию, школы, колледжи, лицеи продолжали работать. "Полное закрытие школ должно оставаться крайней и ограниченной по времени мерой", - отметил президент страны.

Макрон также заявил, что считает правильной выбранную правительством стратегию вакцинации населения от коронавируса. "Если бы мы начали вакцинировать сразу все возрастные группы, то возникло бы социальное и территориальное неравенство в вопросе доступа к вакцинам. Это был бы плохой политический выбор и неправильная политика в области здравоохранения", - сказал Макрон. Президент страны заверил, что власти выполнят взятые на себя обязательства и "предложат до конца лета прививки всему взрослому населению, которое этого захочет".

Кампания по вакцинации населения во Франции стартовала 27 декабря прошлого года. В пятницу министр социальных дел и здравоохранения Оливье Веран сообщил, что от коронавируса привиты более 10 млн жителей страны, из них 7,5 млн уже получили обе дозы вакцины. С 27 марта препараты от COVID-19 стали получать все желающие старше 70 лет, а не 75 лет, как было ранее. Согласно последним данным властей, в республике с начала эпидемии было выявлено более 4,5 млн случаев заражения коронавирусом, за время пандемии умерли более 94 тыс. человек.

С 20 марта в 19 департаментах Франции действует карантин, еще более чем в десятке установлен особый эпидемический контроль за ситуацией в связи с интенсивным распространением коронавируса. Населению регионов, где введен режим самоизоляции, разрешено удаляться не более чем на 10 км от места жительства. Кроме того, на всей территории страны с 19:00 до 06:00 действует комендантский час.