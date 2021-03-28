Полицейские спасли ребенка из горящей квартиры в Великом Новгороде

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции спасли ребенка на пожаре в многоквартирном доме в Великом Новгороде. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба УМВД России по Новгородской области.

"Накануне в дежурную часть УМВД России по Великому Новгороду поступило сообщение от жильца дома № 14 по улице Космонавтов о том, что в соседней квартире, где на тот момент находился только 12-летний ребенок, произошло возгорание. На место происшествия был незамедлительно направлен находящийся неподалеку на маршруте патрулирования наряд патрульно-постовой службы в составе сержанта полиции Романа Качурина и сержанта полиции Игоря Лукичева <...> Быстро оценив обстановку, [они] поднялись на четвертый этаж и через соседний балкон спустились к ребенку для оказания помощи", - говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, ребенок находился на балконе квартиры на третьем этаже, он звал на помощь, а из окна шел черный густой дым. После того, как сотрудники полиции оказались на балконе горящей квартиры, они передали мальчика через окно соседям, а сами остались на балконе ожидать приезда пожарных расчетов, так как выйти через квартиру из-за сильного задымления было уже невозможно. Вскоре очаг возгорания был ликвидирован прибывшими сотрудниками МЧС, пострадавших нет. Проводится проверка и выясняются причины возникновения пожара.