Исследование: школьникам в пандемию потребовался навык самоорганизации

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Подходы к обучению в пандемию потребовали переосмысления, школьники почувствовали потребность в самоорганизации. Об этом говорится в аналитическом докладе НИУ ВШЭ "Черный лебедь" в белой маске", подготовленном к годовщине начала пандемии (есть в распоряжении ТАСС).

"Надо отметить, что сами обучающиеся, как и их родители, за время пандемии получили возможность пересмотреть и переосмыслить само понятие школы как системы и выработать более осознанное отношение к ней. Так, многие учащиеся поняли, что чтобы учиться, совсем не обязательно ходить в школу, но в этом случае необходимо найти ресурс для самоорганизации, свой личный смысл и цель", - отметили авторы доклада.

Обучение на онлайн-площадках требовало большей сосредоточенности, потому что надо было привыкать к новой форме подачи материала, а сам урок мог быть прерван в любой момент из-за неустойчивого соединения. "Учебная мотивация в ситуации дистанционного обучения также ухудшается, ведь если раньше ученики ходили в школу и это был своего рода каждодневный ритуал, мотивация подкреплялась извне, то когда все внешние стимулы пропали, ситуация потребовала выработать от учеников внутренние стимулы к учебе", - подчеркнули в ВШЭ.

Большую трудность вызывала и смена распорядка дня. "Если офлайновый режим предполагал четкое структурирование времени в ходе учебного года и учебного дня, то дистанционный режим размыл эту четкую структуру. И подростки столкнулись с необходимостью научиться самостоятельно распоряжаться своим временем", - пояснили исследователи.