Исследование: негативная оценка своей работы стала фактором выгорания в пандемию

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Эмоциональное истощение, безразличие, а также негативная оценка своей компетентности и продуктивности стали основными факторами профессионального выгорания в пандемию. Об этом говорится в аналитическом докладе НИУ ВШЭ "Черный лебедь" в белой маске", подготовленном к годовщине начала пандемии (есть в распоряжении ТАСС).

"В качестве основных факторов профессионального выгорания являются следующие показатели: "Эмоциональное истощение" <…>, "Безразличие" ("деперсонализация") <…>, "Редукция профессиональных достижений", - отметили исследователи.

Авторы доклада пояснили, что эмоциональное истощение "проявляется в переживаниях сниженного эмоционального тонуса, <…> утрате интереса и позитивных чувств к окружающим, ощущении "пресыщенности" работой, неудовлетворенности жизнью в целом". Безразличие же характеризуется формальным выполнением профессиональных обязанностей без личностной включенности, а в отдельных случаях - в циничном отношении. Редукция же профессиональных достижений "отражает тенденцию к негативной оценке своей компетентности и продуктивности и, как следствие, - снижение профессиональной мотивации, нарастание негативизма в отношении служебных обязанностей, тенденцию к снятию с себя ответственности".

В проведенным ВШЭ исследовании в период первой волны пандемии приняли участие более 7,5 тыс. участников, из них 55,5% - женщины и 44,5% - мужчины.

"Более чем у 60% опрошенных было зафиксировано состояние эмоционального истощения, - сообщили в ВШЭ. - Из них 35,3% уже находились в состоянии высокого истощения и еще 25,6% испытывали средний уровень эмоционального истощения. Высокие и средние уровни эмоционального истощения несколько выше у женщин (67,4%), чем у мужчин (55%), что в целом согласуется с уже имеющимися данными зарубежных исследований".