Москва вошла в топ-3 рейтинга городов в сфере инноваций по борьбе с COVID-19

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Москва вошла в топ-3 рейтинга инноваций по борьбе с COVID-19, который составил международный аналитический центр StartupBlink. Об этом в понедельник написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

"Москва вошла в топ-3 рейтинга инноваций по борьбе с COVID-19, составленного международным аналитическим центром StartupBlink, специализирующимся на исследованиях инновационных экосистем разных стран и городов мира. Еще в марте 2020 года StartupBlink в содружестве с Биржей инноваций в сфере здравоохранения Программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS) создал глобальную карту инновационных решений - открытую базу данных лучших практик по борьбе с коронавирусом в различных городах и странах мира", - написал мэр.

Он добавил, что заявки на публикацию решений принимаются от компаний, аналитических центров, стартапов, городов и стран. Решения проходят модерацию экспертов UNAIDS. Предпочтение отдается не прототипам и идеям, а системам, используемым на практике.

"Карта постоянно обновляется, и сегодня в нее включено более 1 300 инноваций из 40 стран по профилактике, диагностике и лечению коронавируса, а также по финансовой поддержке, информированию и помощи в адаптации и восстановлении экономики", - написал Собянин. По его словам, карта за последний год стала одной из основных платформ для международного обмена опытом в борьбе с пандемией между сотнями городов и десятками стран. "Вклад Москвы - 46 инновационных решений, которые помогли москвичам пережить эти трудные дни", - добавил мэр.

В перечне инновационных решений главные успехи московских ученых - вакцина "Спутник V" и искусственный интеллект, применяемый для распознавания ковидной пневмонии.