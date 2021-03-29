Москалькова сообщила о рекордном количестве обращений в аппарат омбудсмена в 2020 году

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой получил более 44 тыс. обращений в 2020 году, что стало рекордным показателем за последние пять лет. Об этом омбудсмен сообщила на своей странице в Instagram в понедельник.

"Пандемия поставила целый ряд вопросов в сфере прав человека. Один из индикаторов правозащитной ситуации - статистика обращений граждан. В 2020 году ко мне поступило 44 087 обращений - это рекордный показатель за последние пять лет. Из них 1910 - коллективные", - отметила она.

Москалькова отметила, что доказала свою эффективность работа и специальной горячей линии. "К нам поступило более 10 тыс. звонков, из них 2800 обращений по вопросам защиты прав человека в период пандемии", - сообщила уполномоченный.