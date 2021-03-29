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Пандемия COVID-19

В Китае сделали более 100 млн прививок от коронавируса

Вакцинация для приоритетных групп населения в стране началась 15 декабря 2020 года

ПЕКИН, 29 марта. /ТАСС/. Правительство Китая организовало вакцинацию от коронавирусной инфекции для 106,6 млн жителей страны. Об этом в понедельник сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

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"По состоянию на 24:00 (19:00 мск) 28 марта во всех регионах страны сделали 106,6 млн прививок от коронавируса", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Вакцинация для приоритетных групп населения в Китае началась 15 декабря 2020 года. По данным на конец февраля, власти КНР распределили вакцину среди 54,52 млн жителей страны.

Ранее ведущий эпидемиолог КНР Чжун Наньшань заявил, что власти Китая намереваются к июню текущего года привить от коронавируса около 40% жителей страны (численность населения КНР составляет около 1,4 млрд человек).

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