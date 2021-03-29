Johnson & Johnson поставит Африканскому союзу 220 млн доз вакцины от COVID-19

ПРЕТОРИЯ, 29 марта. /ТАСС/. Фармацевтическая группа Johnson & Johnson объявила в понедельник, что ее подразделение Janssen заключило с Африканским трастовым объединением по закупке вакцин (AVAT) контракт на поставку 220 млн доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на производителя.

Доставка вакцин в 55 стран Африканского союза начнется в третьем квартале 2021 года, отмечает оно.

Африканский союз через механизм AVAT, который призван обеспечить странам континента еще один канал доступа к вакцинам от COVID-19, планирует приобрести до 600 млн доз препаратов от коронавируса. Руководители стран Африки поставили цель добиться к концу текущего года вакцинации 60% населения континента - почти 780 млн человек. Крупные поставки вакцины в страны Африки осуществляются также через международный механизм COVAX, который создан при участии Всемирной организации здравоохранения.

Число заразившихся коронавирусом в странах Африки составляет на текущий день 4 072 935, из них 108 900 умерли. Наибольшее количество инфицированных выявлено в ЮАР, затем следуют Марокко, Тунис, Египет и Эфиопия.