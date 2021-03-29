Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 1

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в понедельник снизился до 1. В Москве показатель уменьшился до 1,17, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

Показатель оказался выше единицы в трех из десяти регионов страны с наибольшим количеством заболевших. Помимо Москвы, это Подмосковье (1,05) и Ростовская область (1,02).

В Воронежской области коэффициент опустился до 1, в Красноярском крае он держится на уровне 0,99, в Свердловской он, напротив, вырос до 0,97. В Архангельской и Иркутской областях показатель составил 0,96, в Нижегородской - 0,92, в Санкт-Петербурге, где число выявляемых случаев быстро снижается, - 0,89.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.