Песков: дистанция между фундаментальной наукой и жизнью людей продолжит сокращаться

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Расстояние между фундаментальной наукой и жизнью простых людей сокращается, в будущем этот процесс ускорится. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник на заседании оргкомитета всероссийской премии "За верность науке".

"Мы все находимся на пороге смены технологического уклада. Каждый год сокращается расстояние между фундаментальной наукой и простой человеческой жизнью. И этот процесс, как мне кажется, будет и дальше ускоряться", - заявил Песков.

"Мы с вами живем в стране, которая может гордиться своей наукой. Но чтобы об этом рассказать людям, нужно очень простыми словами рассказать о сложном. Иногда это требует не меньше таланта и знаний, чем у самих ученых", - подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, "научная журналистика - это очень сложная работа". "Помимо традиционной журналистики мы живем в век социальных сетей, новых СМИ, мультимедийности. Все это должно и может помочь людям лучше узнать о достижениях нашей науки", - добавил Песков.

Он также выразил мнение, что "большое счастье для ученых - делиться своими знаниями и нести их не только своим коллегам-ученым, но и простым людям, чтобы делать их богаче - и с точки зрения знаний, и духовно".

Всероссийская премия "За верность науке" была учреждена в 2014 году с целью популяризации научных достижений и поддержки престижа профессиональной научной деятельности в России. Награда присуждается средствам массовой информации, освещающим важные события в различных отраслях науки, в том числе достижения российских ученых и исследователей.