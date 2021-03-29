Власти трудоустроят работников "Калугатрансмаша", которым завод задолжал 25,8 млн рублей

КАЛУГА, 29 марта. /ТАСС/. Власти региона окажут содействие в трудоустройстве сотрудников Калужского завода транспортного машиностроения, который с декабря 2020 года задолжал своим рабочим 25,8 млн рублей зарплаты. На заводе развернут консультационный пункт кадрового центра, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале в понедельник.

"Будем помогать сотрудникам предприятия, которые не смогут продолжать работу на нем, с трудоустройством. Уже сегодня на заводе будет развернут консультационный пункт кадрового центра. Специалисты подобрали около 130 вакансий для работников завода. Также возможны другие варианты: временных работ, переподготовки, повышения квалификации", - сообщил Шапша.

По его данным, задолженность по зарплате сложилась с декабря прошлого года и в настоящий момент составляет более 25,8 млн рублей. "Как объясняет руководство предприятия, ситуация связана с дефицитом оборотных средств. До 10 апреля предприятие планирует частично погасить задолженность", - сообщил Шапша, уточнив, что он также попросил прокуратуру Калужской области подключиться к решению проблемы.

Калужский завод транспортного машиностроения (ОАО "Калугатрансмаш") - старейшее предприятие региона, основано в 1896 году. Специализируется на производстве техники для строительства, содержания и ремонта железнодорожного путей, на заводе работают более 300 сотрудников.